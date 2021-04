Esporte Vila Nova conta com trunfo no gol para decisão na Copa do Brasil Como jogador profissional, o goleiro Georgemy tem 50% de aproveitamento em defesas de pênaltis

A partir da 2ª fase, a Copa do Brasil ganha a disputa de pênaltis como possibilidade na luta para seguir no torneio nacional. O goleiro Georgemy, do Vila Nova, ainda não participou de uma decisão do tipo, mas tem aproveitamento de 50% em cobranças no tempo normal. Como profissional, teve de defender cobranças quando jogou por Estoril, Vitória de Guimarães e Vila Nova. O xará mineir...