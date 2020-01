Esporte Vila Nova consegue reverter pena de lateral Marquinhos foi punido, em 2018 quando jogava pela Anapolina, com quatro jogos de suspensão. Atleta só tinha cumprido uma partida e pena foi revertida em doação de cestas básicas

O Vila Nova conseguiu reverter a pena do lateral esquerdo Marquinhos e o jogador está liberado para atuar pelo Tigre já na 1ª rodada do Campeonato Goiano, no próximo dia 22. O departamento jurídico do time colorado conseguiu reverter a suspensão de quatro jogos do atleta em 30 cestas básicas, após ter solicitado conversão da punição na última terça-feira (7). Em 2018, quando...