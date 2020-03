Esporte Vila Nova conhece primeiro adversário na Série C com novo formato Competição não terá disputa mata-mata na fase final. Quadrangulares com times divididos em dois grupos são novidade. Para diretor de futebol do tigre, formato é mais justo

O Vila Nova vai estrear na Série C contra o Manaus-AM, no dia 2 ou 3 de maio, fora de casa, no Amazonas. A competição terá formato diferente nesta edição. Em vez de confrontos mata-mata na fase final, os times disputarão as vagas para Série B em quadrangulares. O diretor de futebol do Vila Nova, Wagner Bueno, gostou do novo formato. “É mais justo. (No antigo format...