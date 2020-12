Esporte Vila Nova conhece datas das semifinais do Brasileiro de Aspirantes Jogo de ida contra o Fluminense será no dia 7 de janeiro de 2021, no Rio de Janeiro, e a volta ocorre em Goiânia, no dia 14 do próximo mês

O Vila Nova conheceu, nesta terça-feira (22), as datas da fase semifinal do Brasileiro de Aspirantes. A partida de ida do Tigre contra o Fluminense será no dia 7 de janeiro, às 15h30, nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O jogo da volta será disputado no mesmo horário, em Goiânia, no OBA, no dia 14 do próximo mês. Quem passar, avança à final da competição Sub-23 e vai...