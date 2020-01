Esporte Vila Nova confirma negociação de zagueiro da base com time dos Emirados Árabes Unidos Matheus Barbosa foi liberado pelo Tigre e já acertou com time do exterior. Segundo vice-presidente do clube, valor da negociação será superior à da venda de Erick

O vice-presidente do Vila Nova Leandro Bittar confirmou, nesta sexta-feira (31), a negociação do zagueiro Matheus Barbosa com um time dos Emirados Árabes Unidos. Segundo o dirigente, o valor da negociação será superior ao da transação do atacante Erick. "Tivemos uma proposta pelo Matheus (Barbosa) nesta semana, foi tudo muito rápido. Ele está indo para os Em...