Esporte Vila Nova confirma contratação de volante ex-Jaraguá Derli é o quarto reforço do clube colorado, em meio à pandemia da Covid-19, sendo o terceiro que estava no Jaraguá

O Vila Nova anunciou a contratação do volante Derli, que estava no Jaraguá até a paralisação do futebol. O jogador de 30 anos é o quarto reforço do Tigre, sendo o terceiro que estava no Gavião da Serra, principal surpresa do Goianão 2020. Derli reencontrará Dudu (meia) e Igor (lateral esquerdo/zagueiro), com quem atuava no Jaraguá - o lateral direito Jonh Lennon...