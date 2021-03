Esporte Vila Nova confirma contratação de Kelvin Atacante é a 11º reforço do Tigre, estava no Botafogo e chega com contrato até o fim da Série B

O Vila Nova oficializou a contratação do atacante Kelvin,de 27 anos, com contrato até o fim da Série B, em novembro de 2021. O jogador passou, por último, pelo Botafogo, e fez um vínculo por produtividade, que envolve quantidade de jogos e titularidade, além de metas e gols marcados. Kelvin é o 11º reforço do Vila Nova para a temporada 2021. Também chegaram os ata...