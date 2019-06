Esporte Vila Nova confirma amistoso contra o Corinthians, no Serra Dourada Duelo será disputado no dia 4 de julho. Ingressos custarão de R$ 20 a R$ 60 e vendas serão iniciadas na segunda-feira (24)

O Vila Nova confirmou, nesta quarta-feira (19), que enfrentará o Corinthians, em amistoso durante a pausa para disputa da Copa América. O duelo será disputado no dia 4 de julho, a partir das 21h30, no Serra Dourada. O mando do amistoso é do time paulista e os ingressos custarão R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira), nos valores de inteira. Com 1kg de alimento não pe...