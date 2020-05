Esporte Vila Nova confirma adiamento de volta aos treinos Time colorado tinha previsão de retomar atividades na próxima segunda (18), mas ainda sem autorização do governo e saúde, alterou retorno para o dia 1º de junho

O Vila Nova confirmou neste sábado (16) que o retorno da equipe colorada aos treinos presenciais não será na próxima segunda (18). Ainda sem autorização do governo estadual e da Secretaria de Estado e Saúde, devido a pandemia do novo coronavírus, a direção do Tigre remarcou o retorno dos jogadores para o dia 1º de junho. “O retorno do elenco colorado aos treinos foi remarcado para o dia 01/06. A diretoria está aval...