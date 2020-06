Esporte Vila Nova conclui obra de asfaltamento no OBA Entrada principal do estádio, conhecida como a região do Bosque, está pavimentada. Duração foi de duas semanas e valores, que não foram revelados, contou com a participação da torcida

A região do bosque, na entrada da sede principal do Vila Nova, o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) está de cara nova. Nada de poeira por lá agora, a direção colorada asfaltou o local durante a paralisação das atividades esportivas. O ex-presidente do Vila Nova e membro da direção de patrimônio, na atual gestão, explicou que foram duas semanas utilizadas pa...