Esporte Vila Nova: comissão técnica eleva concentração do elenco

A comissão técnica e a diretoria do Vila Nova têm procurado passar tranquilidade, além de trabalhar o nível de concentração do elenco na semana que antecede o jogo decisivo da Série C do Brasileiro, domingo (17), contra o Ituano, em Itu-SP. Após a vitória (2 a 1) sobre o Santa Cruz, sábado (9), conquistada em casa sob chuva torrencial e muita pressão pela necessidade de ...