Esporte Vila Nova: com Bolívar, jovens da base terão oportunidades Técnico adota discurso da diretoria de valorizar garotos do sub-20, revela boa relação com comandante da base e exalta escola gaúcha de treinadores no Tigre

O técnico da equipe principal do Vila Nova, Bolívar, e o treinador do time sub-20, Gustavo Nabinger, foram apostas gaúchas da diretoria do clube. A comunicação entre os dois comandantes tem sido efetiva no sentido de analisar os atletas. Com métodos de trabalho parecidos, o técnico profissional vê possibilidade do clube ser beneficiado pela escola gaúcha de treinadores. “Sabemos que os...