Esporte Vila Nova cobra denúncia de agressores expulsos de organizada Quatro integrantes da Torcida Esquadrão Vilanovense foram expulsos por agredir outro torcedor do Vila Nova durante o jogo da equipe contra o Anápolis, pelo Goianão

Após reunião entre as direções do Vila Nova e da Torcida Esquadrão Vilanovense (TEV), a organizada decidiu expulsar quatro integrantes que estavam envolvidos na agressão a outro colorado durante o empate sem gols com o Anápolis, na quarta-feira (22). Jorge Luis, de 21 anos, Márcio Borges, de 33 anos, Fábio Inácio, de 22 anos, e Igor Rodrigues, de 26 an...