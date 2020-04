Esporte Vila Nova: clubes da Série C pedem ajuda financeira para CBF Dirigentes dos 20 times que disputarão a Terceira Divisão se uniram para protocolar pedido à entidade nacional. Segundo presidente do Remo-PA, valor é incerto e documento deve ser apresentado nesta quinta-feira (2)

Os clubes da Série C se uniram para pleitear na CBF ajuda financeira para seguirem em atividade no período de paralisação do futebol. O Vila Nova confirmou a informação, mas não quis se manifestar sobre especificidades do documento. Segundo o presidente do Remo-PA, a reunião aconteceu entre 18 dos 20 clubes que disputarão a Série C em 2020. No entanto, os outros...