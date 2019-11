Esporte Vila Nova: calma nos bastidores é primordial para evitar queda Tigre colorado vivia clima político agitado em outros rebaixamentos à Série C do Brasileiro

Uma das situações mais recorrentes na história do Vila Nova, em anos de queda, são os bastidores do clube com momentos conturbados, como ficou marcado em 2011.Na ocasião, uma empresa foi contratada para assumir o departamento de futebol do Tigre e teve papel de investir no futebol. Foram 77 atletas utilizados no ano e oito trocas de técnicos. Lições que ficaram para...