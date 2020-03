Esporte Vila Nova buscará negociação com atletas através de sindicato local Clube recebeu contato de presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, sobre proposta à Fenapaf, mas ainda não tem posição sobre acordo nacional. Jurídico do Tigre conversará com Sinapego

O Vila Nova tentará negociação com jogadores através do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego). O Tigre não participou da proposta que os clubes de futebol fizeram à Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) e afirmou não ter posicionamento sobre futuro acordo de times do futebol brasileiro com o sindicato nacion...