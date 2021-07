Esporte Vila Nova busca zagueiro, após defensor receber proposta do exterior Walisson Maia deve deixar o time colorado nos próximos dias, após ser procurado por um clube do Kuwait; Xandão, ex-CRB, negocia com o Tigre

O Vila Nova terá uma mudança na defesa do seu elenco nos próximos dias. O zagueiro Walisson Maia deve deixar o Tigre, após receber uma proposta de um clube do futebol do Kuwait. Para seu lugar, Xandão, ex-CRB, deve ser anunciado como reforço da equipe colorada para o restante da temporada. Xandão está em Goiânia para concluir a negociação com o time colorado, antes...