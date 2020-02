Esporte Ponte Preta x Vila Nova: vale vaga na 3ª fase e prêmio milionário Vila Nova tenta ser o terceiro goiano a eliminar a Ponte Preta na competição nacional; confira detalhes da partida decisiva do Tigre

Ponte Preta e Vila Nova farão, na noite desta quinta-feira (27), partida que exigirá trabalho mental dos dois times em campo e de seus respectivos treinadores. Os técnicos estreantes colocarão à prova os poucos dias de treinos que tiveram com suas equipes. O jogo, no estádio Moisés Lucarelli, às 21h30, é decisivo pela da 2ª fase da Copa do Brasil. João Brigatti foi an...