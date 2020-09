Esporte Vila Nova busca sequência positiva no mês de setembro Até agora, o time colorado soma 5 pontos e não está no grupo dos quatro melhores (G4) do Grupo A

Após empate de 0 a 0 com o Remo-PA, o Vila Nova voltar a jogar em casa, neste sábado (5), diante do Santa Cruz-PE, líder do Grupo A da Série C do Brasileiro. Até agora, o time vilanovense soma 5 pontos e não está no grupo dos quatro melhores (G4) do Grupo A - a equipe pernambucana tem 10 pontos, está na liderança da chave e se mantém invicta após quatro partidas. Como ...