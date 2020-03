Esporte Vila Nova busca saídas jurídicas para superar futura crise no futebol Advogado do clube diz que rescisões são amparadas por leis trabalhistas e analisa melhores formas para o Tigre passar por momento difícil, que será trazido por pandemia do coronavírus

O Vila Nova rescindiu contrato com seis jogadores depois da paralisação do Campeonato Goiano. O advogado do Tigre não descarta que as dispensas de atletas possam gerar processos na Justiça Trabalhista. No entanto, Maurilho Teixeira acredita que o clube estará amparado pela lei trabalhista. “Apesar dos contratos de jogadores serem regidos pela Lei Pelé, Lei 9.6...