Esporte Vila Nova busca reforços e terá tempo livre para melhorar poder de fogo Com o pior ataque da Série B, time colorado concentrará esforços em treinos de finalizações

O Vila Nova inicia essa semana com a expectativa de anunciar pelo menos dois reforços e com o objetivo de aproveitar o período livre entre as rodadas da Série B para realizar ajustes, em especial no setor ofensivo. O empate com o Cruzeiro, no sábado (24), foi mais um duelo onde o Tigre criou chances, mas pecou nas finalizações e ficou no 0 a 0 pela quarta vez na Série B...