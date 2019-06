Esporte Vila Nova busca empate contra o Criciúma no Sul e segue à beira do Z4 da Série B Colorado sai atrás do placar na reta final da partida no Heriberto Hülse, mas iguala com gol de Juninho, que terminou com jejum de atacantes pelo time na competição nacional

Com muita correria e forte marcação, os pressionados Criciúma e Vila Nova fizeram um jogo movimentado e franco. Ao apito final, o placar de 1 a 1, com gols de Léo Gamalho para os mandantes e Juninho para os visitantes, não foi injusto pelo que foi apresentado por ambas as equipes na partida, mas também não ajudou nenhum dos times na tabela de classificação. Após sete p...