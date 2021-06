Esporte Vila Nova busca empate contra o Avaí, mas tabu é mantido Time colorado vê Leão abrir o placar, melhora no jogo após mudanças e pontua no Sul do País

O empate não foi o resultado que melhorou a situação do Vila Nova, em momento de cobranças internas por melhores resultados e vitórias. Mas, diante das circunstâncias adversas, por ter começado atrás no placar, ficou de bom tamanho empatar por 1 a 1 contra o Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC, em jogo válido pela 2ª rodada da Série B do Brasileiro.&nbs...