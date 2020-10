Esporte Vila Nova busca empate com Anapolina no Torneio FGF Time sub-20 do Tigre segue invicto na competição de base, mas perde a liderança para o Aparecida, que venceu o Anápolis no outro jogo da rodada

O Vila Nova perdeu os 100% de aproveitamento no Torneio FGF após empate, por 1 a 1, com a Anapolina nesta terça-feira (13). A partida entre os times colorados foi disputada no CT Marconi Perillo, em Goiânia, pela 4ª rodada do Grupo B. A Rubra abriu o placar com o atacante Sávio aos 16 minutos do 1º tempo, mas o Vila Nova buscou o empate com o atacante Anderson, a...