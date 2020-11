Esporte Vila Nova busca atacante, após a saída de Francis Clube conta com Henan, Rafhael Lucas, Rodrigo Alves, Caíque, Talles e Gilsinho para o setor ofensivo

O Vila Nova seguirá ativo no mercado de transferências para buscar um atacante. O Tigre tem até o dia 2 de dezembro para reforçar o ataque colorado, após a saída de Francis. O jogador de 31 anos se despediu do clube goiano após apenas seis jogos e sem ter marcado pela equipe. A ideia da direção vilanovense é encontrar um atleta que atue pelas beiradas do campo, mas que ta...