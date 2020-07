Esporte Vila Nova: Bolívar espera maior nível de disputa em jogo-treino com Atlético-GO Treinador do Vila Nova revelou que aguarda a contratação de dois atacantes, antes do início da Série C. Para ele, iniciar o Brasileiro com vitória ajudará na busca por confiança

Depois de vencer com facilidade o Real-DF, por 3 a 0, no primeiro jogo-treino durante a preparação para Série C, o Vila Nova tem um teste com nível de Série A. Neste sábado (25), a equipe colorada encara o Atlético-GO em novo teste preparatório para disputa da competição nacional. O técnico Bolívar acredita que o nível da partida será outro em comparação ao duelo contr...