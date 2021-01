Esporte Vila Nova: Biancucchi reforça história argentina dos acessos Biancucchi diz ter marcado gol mais importante da carreira e quer ficar no Vila Nova para próxima temporada

Três dos cinco acessos do Vila Nova à Série B tiveram toques argentinos e decisivos para o time colorado. Emanuel Biancucchi diz ter feito, na noite de domingo (17), o gol mais importante de sua carreira. Assim como Frontini, em 2013 e 2015, o meia do time colorado manteve a tradição de jogadores do país vizinho serem decisivos e entraram para a história do clube goiano...