Esporte Vila Nova bate o CRB e vence a 1ª em casa no Aspirantes Com gols de Anderson e João Pedro, Tigre vence a equipe alagoana por 2 a 0 e entre no G4 da competição

O Vila Nova venceu a primeira partida como mandante no Brasileiro de Aspirantes. No OBA, nesta quinta-feira (5), a equipe colorada superou o CRB, com gols de João Pedro e Anderson. O duelo foi válido pela 5ª rodada da competição disputada por equipes Sub-23 e levou o Tigre à 3ª colocação do Grupo A com nove pontos - os quatro primeiros avançam à 2ª fase do campeonato....