Esporte Vila Nova bate meta de venda do 3º uniforme Direção do Tigre deseja vender 2 mil camisas do novo modelo do manto colorado até a data do aniversário da equipe, no dia 29 de julho. Presidente cria novo desafio à torcida

O Vila Nova confirmou nesta sexta-feira (24) que comercializou 2 mil camisas do modelo do 3º uniforme da equipe. A diretoria colorada tinha meta de chegar neste número até o aniversário de 77 anos do clube, na próxima quarta-feira (29). O anúncio foi feito pelo presidente Hugo Jorge Bravo, nas redes sociais do Tigre. “Acabamos de ser comunicado pela diretoria de marketing, nós batemos nossa meta. Duas mil camisas vend...