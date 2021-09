Esporte Vila Nova bate Goiás na Serrinha e sobe na tabela Time colorado mostra eficiência e concentração para derrotar rival em clássico na Série B

O Vila Nova levou a melhor no clássico diante do Goiás e venceu o time esmeraldino, por 2 a 1, na Serrinha diante da torcida rival. Com poder de concentração alto e eficiência no ataque, o time colorado superou o adversário e se afastou da zona do rebaixamento. Derrotado da noite desta sexta-feira (24), o Goiás segue no grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O result...