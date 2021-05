Esporte Vila Nova bate Aparecidense e volta à decisão do Campeonato Goiano Rafael Donato marca, de cabeça, e Tigre volta a disputar final do Goianão após ser vice-campeão em 2017

Pelo alto, o Vila Nova superou a Aparecidense, por 1 a 0, na tarde deste domingo (9), no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, e está de volta a uma decisão de Campeonato Goiano. No jogo de ida, as duas equipes tinham empatado por 1 a 1. A última aparição do Tigre na final da competição estadual aconteceu em 2017, quando terminou como vice-campeão. O...