Esporte Vila Nova avança à final e Goiás bate o Goiânia na Copa Master Tigre venceu o Atlético-GO por 2 a 1 e garantiu presença na decisão, esmeraldinos golearam o Galo por 5 a 2 e seguem na disputa

O Vila Nova avançou à final da Copa Master após vencer o Atlético-GO por 2 a 1, nesta quarta-feira (25), no estádio Olímpico. O duelo foi válido pela 2ª rodada da competição, que também goleou o Goiás por 5 a 2 sobre o Goiânia. A equipe esmeraldina segue com chance de classificação, enquanto o Galo está eliminado da disputa. O primeiro jogo do dia foi entre Goiá...