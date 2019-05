Esporte Vila Nova avalia momento de Danilo Meia sequer foi relacionado contra a Ponte Preta e é cobrado por torcedores por falha na Copa do Brasil

A permanência do meia Danilo no Vila Nova não está totalmente garantida pela direção do clube colorado. Quase cinco meses, desde sua contratação, bastaram para o veterano de 39 anos ter o status de maior contratação da temporada trocado por coadjuvante. Ele, no entanto, não deixará a equipe se uma dívida para o clube for criada.O jogador não só passou ao banco de reservas...