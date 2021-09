Esporte Vila Nova aumenta aproveitamento e segue reação por permanência Após vitória no clássico, Tigre consolida boa fase e volta a campo nesta terça-feira (28) diante do Operário-PR, no OBA

A vitória no clássico contra o Goiás consolidou a reação do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro e fez com que o Tigre aumentasse a diferença para quatro pontos em relação à zona do rebaixamento. O time colorado tem aproveitamento alto desde o retorno de Higo Magalhães para o comando.Após a derrota para o Botafogo e a demissão do técnico Hemerson Maria, o Vila ...