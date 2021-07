Esporte Vila Nova aprova VAR, mas pede uniformização nas decisões Time colorado entende que a tecnologia ajudará, mas teme que decisões sejam diferentes em lances iguais

O Vila Nova não foi diferente do Goiás e também aprovou o uso do VAR na Série B - os times goianos na Série D também foram a favor da novidade na 4ª Divisão. A implementação da tecnologia na Segundona será feita a partir do 2º turno, restam seis rodadas até o início de jogos com o árbitro assistente em partidas da competição. O time colorado, porém, cobra uniformizaç...