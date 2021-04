Esporte Vila Nova aprimora finalizações, antes de jogo contra o Anápolis Time colorado espera ter melhor aproveitamento no fundamento, que já foi criticado pelo técnico Wagner Lopes

Como a finalização é o principal fundamento a ser evoluído, segundo jogadores e do técnico Wagner Lopes, o Vila Nova tem priorizado treinamentos com essa finalidade antes do jogo da volta das quartas de final do Campeonato Goiano contra o Anápolis. Mesmo com vantagem de 3 a 0 construída na partida de ida, o fundamento é prioridade para ser aprimorado no clube colorado....