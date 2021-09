Esporte Vila Nova apresenta reforços antes de jogo contra o Náutico O meia Tiago Real e o atacante Nico Maná estão regularizados e podem estrear diante do Timbu

Regularizados e no clube há duas semanas, o meia Tiago Real e o atacante Nico Maná foram apresentados no Vila Nova e podem estrear pela equipe colorada contra o Náutico, nesta sexta-feira (10), pela 23ª rodada da Série B. O meia Tiago Real estava sem clube desde que o contrato com o Al-Muharraq, do Bahrein, foi encerrado, em maio. O jogador de 32 anos construiu carre...