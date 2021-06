Esporte Vila Nova apresenta jogadores antes de encarar o Avaí, na Série B Fernandinho (atacante), Ricardo (zagueiro) e Deivid (volante) concederam as primeiras entrevistas como jogadores do time colorado

Os últimos dias para alguns jogadores no Vila Nova estão sendo de adaptação ao clube, estilo de jogo do técnico Wagner Lopes e para conhecer os novos companheiros. Alguns dos novos contratados do Tigre para a sequência da temporada 2021 até já foram relacionados para jogos, casos de Deivid (disputou duas partidas) e Ricardo. O atacante Fernandinho deve ser o próximo a...