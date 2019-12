Esporte Vila Nova apresenta comissão técnica com dois ex-jogadores para 2020 Ariel Mamede comandará o time e conta com Robston e Higo em sua equipe

O Vila Nova apresentou a comissão técnica de Ariel Mamede, nesta terça-feira (17), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Com presença do presidente Hugo Jorge Bravo e do diretor de futebol Wagner Bueno, a equipe foi apresentada com os ex-jogadores Higo e Robston de auxiliares. Agradecido pela oportunidade dada pelo clube, Robston espera aprender com o jovem treina...