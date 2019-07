Esporte Vila Nova anuncia zagueiro que estava no Boavista-RJ Elivelton, de 27 anos, chega ao Tigre e trabalhará novamente com o técnico Marcelo Cabo

A diretoria do Vila Nova anunciou nesta terça-feira (30) a contratação do zagueiro Elivelton, de 27 anos, que estava no Boavista-RJ. Elivelton disputou o Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro pela equipe do Boavista-RJ. No entanto, o jogador é velho conhecido do técnico Marcelo Cabo por ter trabalhado com ele no CSA em 2018. Além de Boavista...