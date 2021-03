Esporte Vila Nova anuncia Wagner Lopes, que diz: 'feliz com a oportunidade' Técnico chega a Goiânia nesta terça-feira (9) para iniciar o trabalho no Tigre

Confirmado pelo Vila Nova na sexta-feira (5) como novo técnico do clube e anunciado nesta segunda-feira (8), Wagner Lopes chega a Goiânia nesta terça (9) para iniciar o trabalho no terceiro clube goiano da carreira - tem passagens por Atlético-GO e Goiás como treinador. Em vídeo gravado e publicado nas redes sociais do Tigre, o comandante diz estar feliz pela oportunidade. "Estou muito ...