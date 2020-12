Esporte Vila Nova anuncia venda de ingressos virtuais para 2ª fase da Série C Bilhete tem valor de 10 reais e toda arrecadação será do clube colorado, que analisa a possibilidade de estender a campanha para o Goianão 2020

O Vila Nova iniciou uma campanha para comercialização de ingressos virtuais destinado para os jogos da reta final da Série C do Brasileiro. Cada bilhete tem valor de 10 reais e toda arrecadação será do clube colorado. Na única parcial divulgada pelo Tigre, às 11h30 deste sábado (12), 3.157 ingressos foram adquiridos. A compra pode ser feita no site www.ingressosd...