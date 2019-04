Esporte Vila Nova anuncia treino aberto para torcida antes de decisão Diretoria colorada pede a presença da torcida colorada treino do próximo sábado (6), já que não vai contar com o apoio no jogo contra o Atlético, no Antônio Accioly

O Vila Nova não vai poder contar com a sua torcida no jogo decisivo contra o Atlético, no próximo domingo (7), no Estádio Antônio Accioly. Seguindo acordo feito entre as duas diretorias, a partida terá torcida única do clube mandante, que no caso será o Dragão. Para amenizar essa ausência, o Tigre anunciou que o último treinamento antes da partida será com os portões a...