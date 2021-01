Esporte Vila Nova anuncia três contratações Jogadores chegam para o Estadual e Copa Verde de 2020, além das competições de 2021

O Vila Nova anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), a contratação de três jogadores: o zagueiro Nilson Júnior, o volante Kalyl e o retorno do atacante Marcos Paulo. Eles chegam como opções para a disputa do restante do Goianão e da Copa Verde de 2020, além da futuras competições, como Goianao e Série D de 2021. Na terça-feira (19), o clube surpreendeu ao anunciar...