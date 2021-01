Esporte Vila Nova anuncia saída de atacante, que acerta com clube ucrâniano Dois dias depois do empresário indicar permanência, Talles deixa o Tigre e jogará pelo Olimpik Donetsk, da Ucrânia

O atacante Talles está de saída do Vila Nova. O jogador de 22 anos recebeu e aceitou uma proposta do Olimpik Donetsk, da Ucrânia. O contrato será de três anos e a equipe goiana não receberá valores pela transferência, mas manterá percentual dos direitos econômicos do atleta. Em nota, o time vilanovense não revelou qual será o percentual. Pelo Vila Nova, Talles...