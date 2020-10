Esporte Vila Nova anuncia saída de atacante paraguaio Segundo clube colorado, pedido para liberação de Richard Salinas partiu do empresário do atleta

O Vila Nova anunciou a saída do atacante Richard Salinas. O paraguaio de 25 anos deixou o time colorado depois de 179 minutos, obtidos em três jogos na temporada. De acordo com comunicado do Tigre, a liberação do atleta ocorreu após solicitação do empresário. “O atacante Richard Salinas não faz mais parte do elenco colorado. O empresário do atleta solicitou rescis...