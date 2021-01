Esporte Vila Nova anuncia retorno de atacante Pedro Júnior Prata da casa, jogador vai disputar a temporada 2021 no clube onde foi revelado em 2005 e iniciará sua quinta passagem

O Vila Nova anunciou a contratação do atacante Pedro Júnior, de 34 anos, para a disputada da temporada 2021. Revelado pelas categorias de base do Tigre, Pedro Júnior iniciará sua quinta passagem pelo Onésio Brasileiro Alvarenga. Antes, o atacante jogou em 2005, 2008, 2010 e 2012. Antes de acertar o retorno para o Vila Nova, o jogador disputou a Série B do Campeo...