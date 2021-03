Esporte Vila Nova anuncia rescisão de contrato com atacante Maurinho deixa o clube colorado depois de 14 jogos e um título da Série C do Brasileiro

O Vila Nova anunciou na noite desta segunda-feira (22) que rescindiu o contrato com o atacante Maurinho. O jogador já deixou o clube em “acordo amigável”. O atleta de 31 anos disputou 14 jogos e integrou o elenco do Tigre que foi campeão da Série C do Brasileiro na temporada 2020. Ele tinha renovado contrato em fevereiro, até o final do Goianão 2021. Informação: Vila Nova e Maurinho entraram em acordo amigável pelo desligamento do jogador do elenco color...