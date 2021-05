Esporte Vila Nova anuncia rescisão de contrato com Alan Mineiro Diretoria colorada entra em acordo com meia e justifica momento para fim do ciclo entre clube e atleta

A diretoria do Vila Nova anunciou, na noite desta quarta-feira (26), a rescisão contratual com o meia Alan Mineiro, de 33 anos. De acordo com o clube colorado, a medida foi tomada de comum acordo entre as partes "entendendo ser o momento para o fim de um ciclo extremamente vitorioso". Alan Mineiro chegou ao Vila Nova em 2017 para a disputa da Série B ...