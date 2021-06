Esporte Vila Nova anuncia rescisão com atacante Thiaguinho Jogador disputou 20 partidas pelo time colorado e marcou um gol. Ele tinha contrato, de empréstimo, até o final da Série B e retorna ao Jacuipense

O Vila Nova anunciou nesta quarta-feira (2) que rescindiu o contrato com o atacante Thiaguinho. O jogador tinha vínculo até o final deste ano, e deixa o clube colorado após disputar 20 jogos e marcar um gol. O atacante de 23 anos tem direitos ligados ao Jacuipense e estava emprestado ao clube colorado com contrato até a conclusão da Série B 2021. Segundo a nota do ...